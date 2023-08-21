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19:31, 21 августа 2023Из жизни

Тиктокер упал на раскаленные докрасна вулканические камни

На Гавайях тиктокер сорвался со скалы и упал на раскаленные вулканические камни

Кадр: @jasoncoffee / TikTok

18-летний тиктокер Калеб Коффи, имеющий более 11 миллионов подписчиков, сорвался со скалы. Об этом сообщает New York Daily News.

Инцидент произошел 16 августа на Гавайях, когда Коффи был в походе с друзьями. Неожиданно он поскользнулся и упал с высоты более 20 метров на раскаленные докрасна вулканические камни.

Пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу на вертолете. В результате падения он получил перелом позвоночника, бедра, локтя и запястья, а также ожоги всего тела.

В настоящее время Коффи находится в больнице и, по словам семьи, мучается от боли. «Медики и все остальные говорят нам, что ему повезло, что он остался жив», — рассказывают родственники юноши.

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В настоящее время семья Коффи собирает пожертвования в размере 100 тысяч долларов (9,3 миллиона рублей) на его лечение при помощи краудфандинговой платформу GoFundMe.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии выжила после падения с седьмого этажа. 20-летняя Томайни Рейд упала с высоты 21 метр.

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    Алиса Удовик
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