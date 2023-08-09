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17:02, 9 августа 2023Из жизни

Девушка упала с седьмого этажа и выжила

News.com.au: австралийка в Мельбурне упала с высоты 21 метр и осталась жива

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Жительница австралийского Мельбурна выжила после падения с седьмого этажа. Об этом сообщает News.com.au

20-летняя Томайни Рейд упала с высоты 21 метр. После падения австралийку госпитализировали в критическом состоянии.

Врачи провели несколько операций. По словам родственников, девушка чудом осталась жива, но путь к полному выздоровлению будет долгим.

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Родственники австралийки организовали страницу сбора средств на благотворительном сайте, чтобы поддержать семью Рейд. Семье уже удалось собрать более 43 тысяч австралийских долларов (свыше четырех миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что мальчик вблизи Мехико-Сити, Мексика, упал в кратер вулкана во время прогулки с семьей и выжил. Вероятной причиной падения стала скользкая из-за дождей почва.

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    Алиса Дмитриева
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