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20:35, 2 августа 2023Из жизни

Мальчик упал в кратер вулкана и выжил

Express: восьмилетний ребенок упал в кратер вулкана и получил травмы

Фото: Kyle Petzer / Unsplash

Мальчик вблизи Мехико-Сити, Мексика, упал в кратер вулкана во время прогулки с семьей и выжил. Об этом сообщает Express.

Во время прогулки с 38-летней тетей в лесу восьмилетний ребенок подошел к краю кратера вулкана Кситле и упал с высоты 50 метров. Ребенок получил серьезные травмы.

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Вероятной причиной падения стали дожди, которые в последнее время обрушились на регион. Из-за них поверхность земли возле кратера стала скользкой.

Встревоженная тетя обратилась за помощью к полицейским, которые связались со спасателями. Специалисты извлекли ребенка из кратера. Мальчика доставили на вертолете в детскую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Врачи диагностировали у ребенка тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждение левого колена и вероятный перелом левого плеча.

Вулкан Кситле представляет собой пепельный конус с уклоном от 30 до 40 градусов и высотой 300 метров. Его единственное извержение произошло в период между 245 и 315 годом нашей эры. Тогда взрыв создал лавовое поле площадью 80 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что ребенок из Франции упал в стометровый вулканический кратер на Галапагосских островах в Эквадоре и выжил. Его экстренно доставили в больницу для более тщательного обследования и лечения.

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    Алиса Дмитриева
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