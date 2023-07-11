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20:03, 11 июля 2023Из жизни

Восьмилетний мальчик упал в стометровый кратер вулкана и выжил

Newsweek: ребенок на Галапагосах упал в кратер вулкана и выжил

Фото: Parque Nacional Galápagos

Ребенок из Франции упал в стометровый вулканический кратер на Галапагосских островах в Эквадоре и выжил. Об этом сообщает Newsweek.

Восьмилетний мальчик вместе с семьей отправился на экскурсию к кратерам потухших вулканов Лос-Хемелос («Двойняшки») на острове Санта-Круз. В какой-то момент ребенок сорвался в кратер глубиной сто метров.

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«Подробности происшествия пока неизвестны, но, к счастью, своевременные действия специально обученных для подобных чрезвычайных ситуаций людей позволили поднять его со стометровой глубины», — сообщило руководство национального парка Галапагос.

Ребенок получил травмы лица и головы. Его экстренно доставили в больницу для более тщательного обследования и лечения.

Ранее сообщалось, что американец упал в кратер вулкана во время медового месяца. Мужчина сломал кости черепа и ребро, временно потерял слух в правом ухе, но остался жив.

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    Алиса Дмитриева
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