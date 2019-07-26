Жена спустилась в кратер вулкана и спасла упавшего туда мужа

Американец упал в кратер вулкана во время медового месяца. Об этом сообщает издание The Independent.

После свадьбы Клей Частейн (Clay Chastain) и его жена Акейми (Acaimie) поехали на карибский остров Сент-Китс. Они решили самостоятельно забраться на потухший вулкан Льямиуга, с которого видны соседние острова.

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Во время восхождения веревка Клея оборвалась, и он полетел в кратер с высоты 15 метров. Падение прервала густая растительность, покрывающая вулкан. Мужчина сломал кости черепа и ребро, временно потерял слух в правом ухе, но остался жив.

Акейми спустилась в кратер, нашла упавшего мужа и помогла ему выбраться. Опираясь на жену, Клей доковылял до места, где действует мобильная связь. Оттуда они смогли вызвать спасателей.

В мае сообщалось, что на американском острове Гавайи спасли посетителя Гавайского вулканического национального парка, который упал в кальдеру действующего вулкана. Спасатели разыскивали его около двух с половиной часов.

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