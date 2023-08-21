БРИКС начал расширяться ради справедливого мира

Лавров: БРИКС начал процесс расширения ради создания справедливого мира

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) начали процесс расширения ради создания справедливого мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту», которая опубликована на сайте МИД России.

По его словам, у БРИКС много единомышленников по всему миру, которые видят в союзе «позитивную силу, которая в состоянии укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока» и стать одной из опор нового, более справедливого «полицентричного миропорядка».

Министр иностранных дел пообещал, что в БРИКС откликнутся на запрос о принятии новых членов. «Поэтому мы запустили процесс расширения», — сказал он.

Ранее стало известно, что Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7. Издание Financial Times предположило, что на саммите БРИКС лидеры стран планируют обсудить крупнейшее за десятилетие расширение группы.