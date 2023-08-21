В Госдуме возмутились новыми правилами по покупке лекарств в аптеках

Депутат Останина: Минздрав создает сложности для граждан при покупке лекарств

Депутат Госдумы Нина Останина возмутилась новыми требованиями по продаже лекарств в аптеках, которые вступят в силу с 1 сентября. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам парламентария, новое ужесточение правил продажи рецептурных препаратов в аптеках создает сложности для обычных граждан. Она выступила с предложением обратиться по этому поводу в правительство для прояснения ситуации.

«При этом Минздрав словно специально создает сложности для обычных граждан в плане покупки вполне безобидных и крайне востребованных препаратов. Возникает закономерный вопрос: зачем? Или чиновникам делать нечего?» — заявила Останина.

Ранее в Минздраве опровергли сообщения о необходимости россиянам запасаться лекарствами из-за ужесточения правил продажи рецептурных препаратов в аптеках. В действительности рецептурные обновления коснутся только фармацевтов.

В Росздравнадзоре также разъяснили новый порядок продажи рецептурных лекарств в аптеках. В ведомстве объяснили, что нововведения коснутся только льготных препаратов и лекарств, отпускаемых дистанционно по рецептам.

