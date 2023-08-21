Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 21 августа 2023Россия

В Госдуме возмутились новыми правилами по покупке лекарств в аптеках

Депутат Останина: Минздрав создает сложности для граждан при покупке лекарств

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Депутат Госдумы Нина Останина возмутилась новыми требованиями по продаже лекарств в аптеках, которые вступят в силу с 1 сентября. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам парламентария, новое ужесточение правил продажи рецептурных препаратов в аптеках создает сложности для обычных граждан. Она выступила с предложением обратиться по этому поводу в правительство для прояснения ситуации.

«При этом Минздрав словно специально создает сложности для обычных граждан в плане покупки вполне безобидных и крайне востребованных препаратов. Возникает закономерный вопрос: зачем? Или чиновникам делать нечего?» — заявила Останина.

Ранее в Минздраве опровергли сообщения о необходимости россиянам запасаться лекарствами из-за ужесточения правил продажи рецептурных препаратов в аптеках. В действительности рецептурные обновления коснутся только фармацевтов.

В Росздравнадзоре также разъяснили новый порядок продажи рецептурных лекарств в аптеках. В ведомстве объяснили, что нововведения коснутся только льготных препаратов и лекарств, отпускаемых дистанционно по рецептам.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Диггеры-подростки спустились в водные тоннели под Москвой и пропали. Выбраться живыми им не удалось. Кто в этом виноват?

    Раскрыто местонахождение певицы Алсу

    Стоматолог рассказала о причинах хруста в челюсти

    Зеленский рассказал о планах производить на Украине шведские БМП

    Корова родила двухголового теленка с шестью ногами

    Россиянки остались вне списка самых влиятельных легкоатлеток мира

    Миллионы жителей Стамбула переселят из-за риска землетрясений

    В ЛНР суд приговорил украинского наводчика к 17 годам за обстрел жилых домов

    В Кремле прокомментировали предстоящий саммит БРИКС в ЮАР

    Байдена раскритиковали после слов о поражении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости