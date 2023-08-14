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13:51, 14 августа 2023Интернет и СМИ

В Минздраве опровергли необходимость запасаться рецептурными лекарствами

В Минздраве опровергли необходимость россиянам запасаться лекарствами

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

В Минздраве опровергли сообщения о необходимости россиянам запасаться лекарствами из-за ужесточения правил продажи рецептурных препаратов в аптеках. Заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.

Ранее «Московский комсомолец» сообщал, что с начала осени россияне столкнутся с серьезными проблемами при покупке рецептурных препаратов в аптеках.

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Утверждалось, что при приобретении препаратов, относящихся к рецептурным, необходимо будет предъявлять выписанный врачом рецепт по новой форме — на бланке, с номером и печатью. Назначения на листах бумаги больше не подойдут, отмечало издание.

Таким образом СМИ интерпретировало изменения в постановление кабмина «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения», вступающие в России с силу с 1 сентября 2023 года.

В Минздраве объяснили, что россиянам не нужно запасаться лекарствами, так как новые правила не повлекут за собой снижения доступности рецептурных препаратов. «Вопреки тому, что пишут в СМИ и соцсетях, изменения в правилах вывода рецептурных лекарств из оборота при их продаже в аптеках не повлияют на их доступность для пациентов. При этом никаких новых или особенных форм рецептов для этого не потребуется», — говорится в сообщении.

В действительности рецептурные обновления коснутся только фармацевтов. «Новые требования, по сути, являются техническими, коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций», — пояснили в министерстве.

В Росздравнадзоре также разъяснили новый порядок продажи рецептурных лекарств в аптеках. В ведомстве объяснили, что нововведения коснутся только льготных препаратов и лекарств, отпускаемых дистанционно по рецептам.

«Указанная норма распространяется только на случаи вывода из оборота: лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету; льготных лекарственных препаратов, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством; а также лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам», — отметили в пресс-службе ведомства.

В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптечную сеть не будет, заверили в Росздравнадзоре.

Информация о том, что все рецептурные препараты теперь продаются только по рецептам единой формы, широко распространилась в российских СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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