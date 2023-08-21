Нашествие мотыльков в российском регионе попало на видео

Рои мотыльков в Алтайском крае попали на видео

В Алтайском крае началось нашествие мотыльков. На ситуацию в российском регионе, попавшую на видео, обратили внимание в Telegram-канале «В курсе 22 | Барнаул».

Мотыльки атаковали Чарышский и Онгудайский районы Алтайского края. На записи, снятой очевидцами, можно увидеть рои насекомых на траве, а также на фасаде попавшего в кадр дома в селе Сентелек Чарышского района. Кроме того, мотыльки облепляют дороги.

По мнению местных жителей, наблюдаемые в регионе в большом количестве насекомые — непарные шелкопряды. Размах крыльев у данного вида может достигать 60-90 миллиметров, основное время их активности наступает вечером, однако в пасмурную погоду их можно встретить и днем. Мотыльки не представляют опасности для человека, так как не питаются растениями, но гусеницы шелкопряда могут значительно повредить урожай.

В августе жители Московской области пожаловались на нашествие слизней-гигантов. По словам местного населения, брюхоногие поедают их урожай.