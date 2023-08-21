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17:29, 21 августа 2023Силовые структуры

В ЛНР осудили на 20 лет военного ВСУ за убийство мирного жителя

Верховный Суд ЛНР приговорил военного ВСУ к 20 годам за убийство мирного жителя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Лемешева к 20 годам исправительной колонии строгого режима за убийство мирного жителя поселка Николаевка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Украинский военный признан виновным по пунктам «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное по мотивам ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») УК РФ.

По данным следствия, 3 июня 2022 года Лемешев ехал на боевой машине пехоты в составе экипажа БМП-1 по поселку Николаевка и решил открыть огонь из 73-мм орудия «Гром» по жилым домам. В результате разрыва снарядов был ранен 35-летний мирный житель, который скончался на месте.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 21 году лишения свободы военнослужащего ВСУ Виталия Миненко, застрелившего мирного жителя.

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    Варвара Митина
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