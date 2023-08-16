В ДНР осудили на 21 год военного ВСУ за расстрел мирного жителя

В ДНР осудили на 21 год украинского военного, убившего юношу за звонки в Россию

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 21 году лишения свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Миненко, застрелившего мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Украинский военный признан виновным по пункту «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное по мотивам ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 30 марта 2022 года Миненко на улице в Мариуполе заметил безоружного 22-летнего гражданина. Он досмотрел его и нашел телефон, с которого совершались звонки в Россию, уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитета России (СКР). Тогда он отвел юношу к старшему и получил приказ ликвидировать задержанного. Миненко несколько раз выстрелил в мужчину из автомата, нанеся смертельные ранения.