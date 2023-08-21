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14:50, 21 августа 2023Среда обитания

Парковку для одного типа автомобилей захотели сделать бесплатной

Депутат предложил отменить плату за парковку для новых отечественных автомобилей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложит сделать бесплатной парковку для новых отечественных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение депутата к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Депутат захотел отменить плату за парковку для одного типа автомобилей на три года. К нему отнесли машины, у производителей которых доля иностранного участия в уставном капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50 процентов.

Таким образом Даванков предложил простимулировать продажи российских автомобилей и создание новых рабочих мест. В будущем мера поможет снизить стоимости отечественных машин.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» предложили ввести в России бесплатную парковку в течение часа для беременных женщин. К тому же депутаты захотели ввести новый знак для автомобилей — «беременная».

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    Нина Ташевская
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