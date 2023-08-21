Набожный христианин обвинил массажистку в домогательствах

Daily Mirror: в США мужчина обвинил массажистку в домогательствах

Пользователь социальной сети TikTok Девон Ли из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, вызвал полицию в массажный салон и обвинил массажистку в домогательствах. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мужчина, утверждающий, что является набожным христианином, рассказал, что массажистка попыталась схватить его за гениталии. Ли впал в ярость и потребовал вернуть деньги за услугу, однако получил отказ. Тогда он обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приехали в массажный салон и задержали женщину. В ролике, который Ли опубликовал в сети, он заявил, что массажистку следует посадить в тюрьму. «А еще все удивляются, почему христиане с трудом попадают в рай», — заявил он.

Многие пользователи не поверили мужчине, посчитав, что он хотел вернуть деньги за массаж. Другие поддержали Ли и рассказали, что пережили подобный травматический опыт.

Ранее сообщалось, что около 30 участниц конкурса красоты «Мисс Вселенная Индонезия 2023» обвинили организаторов в домогательствах. Одна из девушек обратилась в полицию и заявила, что во время конкурса организаторы заставили финалисток раздеться догола.