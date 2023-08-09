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21:07, 9 августа 2023Из жизни

Участниц конкурса красоты заставили раздеться догола перед мужчинами

Организаторов конкурса «Мисс Вселенная Индонезия» обвинили в домогательствах

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Около 30 участниц конкурса красоты «Мисс Вселенная Индонезия 2023» обвинили организаторов в домогательствах. Об этом сообщает издание Jakarta Globe.

Во вторник, 8 августа, одна из девушек обратилась в полицию и заявила, что во время конкурса организаторы заставили финалисток раздеться догола. Затем обнаженным конкурсанткам пришлось участвовать в фотосессии, причем за происходящим наблюдали мужчины.

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На следующий день к иску присоединились десятки других участниц конкурса. По словам их адвоката, никто из пострадавших не был предупрежден, что им предстоит участвовать в подобной фотосессии. Кроме того, мероприятие не упоминалось в графике конкурса.

Ранее сообщалось, что организаторов конкурсов красоты «Мисс США» и «Мисс Вселенная» заподозрили в подтасовке результатов. По мнению критиков, представительница Венесуэлы, занявшая второе место, лучше отвечала на вопросы, а ее наряды подвергались меньшей критике. Несмотря на это, она проиграла.

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    Олег Парамонов
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