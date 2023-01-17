Организаторов «Мисс Вселенная» заподозрили в подтасовке результатов конкурса

В подтасовке результатов «Мисс США» и «Мисс Вселенная» заподозрили организаторов конкурсов

В США разгорелся скандал вокруг организаторов конкурсов красоты «Мисс США» и «Мисс Вселенная», которых заподозрили в подтасовке итоговых результатов. Об этом сообщает TMZ.

Компания JKN Global Group подверглась критике в интернете, так как в данный момент ей принадлежат оба конкурса: «Мисс США» и «Мисс Вселенная». Победительницей последнего стала представительница Соединенных Штатов филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль, что вызвало у поклонников конкурса подозрения в том, что его результаты были подтасованы.

Многие сторонники этой теории указали на то, что занявшая второе место представительница Венесуэлы Аманда Дудамель лучше отвечала на вопросы, а ее наряды подвергались меньшей критике. Кроме того, победа Габриэль на «Мисс США» в октябре 2022 года также называлась сомнительной из-за возможных «проявлений фаворитизма». Тогда некоторые руководители конкурса были временно отстранены от работы.

В ответ на обвинения генеральный директор «Мисс Вселенная» Эми Эммерих сказала, что результаты конкурса были проверены «одной из четырех ведущих аудиторских фирм США», которая не нашла нарушений. Результаты конкурса «Мисс США», по ее словам, также проверили, и признаков нечестной игры обнаружено не было.

Эммерих также заявила, что люди, обвиняющие JKN Global Group в подтасовке, не знакомы с историей конкурса. Она напомнила, что с 2015 года конкурсами «Мисс США», «Юная мисс США» и «Мисс Вселенная» владела компания IMG. В этот период обвинений в подтасовках результатов конкурсов не было.

Таиландская компания JKN Global Group, которой владеет женщина-трансгендер Энн Джакраджутатип, стала владельцем конкурса «Мисс США» и «Мисс Вселенная» в октябре 2022 года.

В ноябре 2022 года сообщалось, что трансгендер из города Дерри, штат Нью-Гэмпшир, впервые победил в местном конкурсе красоты, который организовал национальный конкурс «Мисс Америка». 19-летняя Брайан Нгуен получила корону, титул и стипендию за выдающиеся достижения в учебе и общественную деятельность.