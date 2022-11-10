В США трансгендер победил в местном этапе конкурса красоты «Мисс Америка»

В США трансгендер победил в конкурсе красоты и получил титул «Мисс Большой Дерри 2023»

В США трансгендер из города Дерри, штат Нью-Гэмпшир, впервые победил в местном конкурсе красоты, который организовал национальный конкурс «Мисс Америка». Об этом сообщается на сайте телеканала WPDE-TV.

19-летняя Бриан Нгуен одержала победу в состязании в воскресенье вечером, 6 ноября, и стала «Мисс Большой Дерри 2023». В качестве приза она получила корону, титул и стипендию за выдающиеся достижения в учебе и общественную деятельность. Брайан учится на первом курсе колледжа по специальности «Управление бизнесом».

«За 100-летнюю историю конкурса "Мисс Америка" я официально стала первой трансгендерной обладательницей титула», — пишет Нгуен в социальных сетях.

Традиционно в конкурсе красоты «Мисс Америка» принимают участие американки модельной внешности, но в этом году победа досталась участнице с половыми признаками мужчины, который при этом считает себя женщиной. Остальные участницы конкурса неоднозначно отнеслись к решению жюри.

Ранее сообщалось, что идентифицирующая себя как волк трансгендерная женщина из американского города Сиэтл, штат Вашингтон, пожаловалась на непонимание окружающих. Она начала идентифицировать себя как животное с юного возраста.