Конор Макгрегор заявил, что ему запретили драться в декабре 2023 года

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор рассказал о запрете драться в декабре 2023 года. Спортсмен высказался в Twitter.

«Они не позволят мне драться в декабре, дамы и господа. Представьте, какая это травма — я чувствую, что меня лишают средств к существованию», — заявил спортсмен.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В 2023 году он принял участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter. В сентябре сообщалось, что боец готовится драться с американцем Майклом Чендлером, однако контракт на поединок так и не был подписан.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету 37-летнего Чендлера 23 победы и 8 поражений.