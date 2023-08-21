20-летняя участница шоу «Пацанки» умерла при загадочных обстоятельствах. Что известно о трагедии?

Участница «Пацанок» Захарова: незадолго до гибели Михайлова подралась с подругой

Участница седьмого сезона шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Юлия Михайлова была обнаружена мертвой в Рязани. Ее тело нашли 20 августа.

По предварительной версии, Михайлова выпала из окна 22-го этажа жилого дома на улице Чкалова. Она скончалась до приезда скорой помощи. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.

Информацию о гибели Михайловой подтвердили представители шоу «Пацанки». Они опубликовали скриншот переписки с родственницей участницы программы.

Тетя Юли подтвердила в переписке информацию о том, что Юля Михайлова умерла… Еще раз приносим свои огромные соболезнования Telegram-канал шоу «Пацанки»

Звезда «Пацанок» могла случайно выпасть из окна

Победительница седьмого сезона «Пацанок» Кира Медведева предположила, что Михайлова могла случайно выпасть из окна. По ее словам, участнице программы нравилось гулять по крышам.

Юлия Михайлова Фото: @yuiliya.mihailova

Другая коллега Михайловой по проекту — Диана Янголенко — не исключила, что причиной ее гибели могло стать злоупотребление алкоголем. «Она (Михайлова — прим. «Ленты.ру»), когда пьет, у нее вообще нормально так фляга посвистывает», — высказалась участница «Пацанок».

В день гибели у Михайловой был конфликт с подругой

Незадолго до смерти Михайлова подралась с подругой, заявила еще одна героиня «Пацанок» Кристина Захарова. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она сообщила, что в ее распоряжении есть видео конфликта, но она пока не может его показать.

Также Захарова рассказала, что в доме, возле которого нашли погибшую, жила подруга Михайловой. Сама Михайлова зашла в дом знакомой не одна. Другие подробности участница «Пацанок» не раскрыла.

Последнее сообщение перед смертью

За несколько часов до гибели Михайлова отправила подруге сообщение. Его содержание показалось девушке странным.

Последнее ее эсэмэс за час до смерти: «Я устала» подруга участницы шоу «Пацанки» Юлии Михайловой

При этом еще в начале июля в своем Telegram-канале Михайлова объявила, что решила кардинально изменить жизнь. Она рассказала, что переезжает из Малоярославца в Рязань, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Юлия Михайлова Фото: @yuiliya.mihailova

Михайлова ушла из шоу «Пацанки» со скандалом

Михайлова покинула седьмой сезон программы «Пацанки» после того, как ее уличили в обмане. Она утверждала, что в прошлом работала в эскорте и подвергалась насилию. Также участница шоу носила на голове платок, так как, по ее словам, непокрытая голова у нее якобы ассоциировалась с пороком.

Однако в итоге создатели шоу заподозрили Михайлову в обмане и проверили на детекторе лжи: выяснилось, что все, что она рассказывала о себе, было неправдой. Героиня проекта позднее призналась, что выдумала себе биографию, чтобы попасть на телевидение и прославиться.