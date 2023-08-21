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06:30, 21 августа 2023Наука и техника

У голых землекопов обнаружили механизм устойчивости к старению

The EMBO Journal: у голых землекопов обнаружили устойчивость к старению

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

Японские ученые обнаружили механизм, который отвечает за устойчивость голых землекопов к старению. Результаты исследования опубликованы в журнале The EMBO Journal.

Специалисты выявили уникальный видоспецифичный для этих грызунов механизм удаления стареющих клеток, включающий метаболизм серотонина и сигнальную ось INK4a-RB. В ходе исследования ученые использовали низкие концентрации доксорубицина (DXR) — повреждающего ДНК агента — для индукции клеточного старения в фибробластах кожи.

Индукция клеточного старения приводила к прекращению клеточной пролиферации из-за остановки клеточного цикла с активацией сигнальной молекулы INK4a и RB (важные факторы для индукции клеточного старения) как в фибробластах голых землекопов, так и у мышей. Однако только клетки голых землекопов постепенно и значительно активировали путь уничтожения. Таким образом, старение голых землекопов может быть подавлено путем удаления стареющих клеток.

Исследователи также обнаружили накопление серотонина — нейротрансмиттера, который посылает сигналы между нервными клетками — в нестареющих фибробластах голых землекопов, но не у мышей. Серотонин метаболизируется моноаминоксидазой и превращается в 5-гидроксииндолуксусную кислоту, высвобождая большое количество перекиси водорода (H2O2). Перекись водорода способствует сенолизу — селективному удалению стареющих клеток.

INK4a-RB-опосредованное уничтожение клеток может способствовать удалению стареющих клеток у землекопов, помогая им противостоять дегенерации, связанной со старением. Если выделить естественный сенолитический механизм у этого долгоживущего вида, то можно помочь разработке стратегий омоложения и таргетной терапии возрастных заболеваний, таких как рак.

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    Александр Еникеев
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