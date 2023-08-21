Российский бизнес рассказал о росте цен и издержек

Сводный индикатор бизнес-климата Центробанка снизился в августе до 5,2 пункта

В августе 2023 года индикатор бизнес-климата (ИБК) в России, отражающий текущие оценки компаниями спроса, выпуска и цен, снизился практически до нуля — с 2,1 в июле до 0,2 пункта. Об этом говорится в мониторинге предприятий Центрального банка России, в проведенном опросе более 14 тысяч компаний нефинансового сектора экономики высказали свое мнение о текущей и будущей ситуации.

Оценка динамики показателей на ближайшие три месяца при этом осталась на прежнем уровне — 10,3 пункта, в результате сводный ИБК ЦБ уменьшился с 6,2 до 5,2 пункта. Показатель снизился в большинстве отраслей экономики, больше всего — в транспортном комплексе и оптовой торговле. Сильнее всего на итоговом результате отразились оценки текущего и ожидаемого объема выпуска продукции и роста цен. Говоря об основных причинах, ограничивающих производство, бизнес рассказал о нехватке персонала (в первую очередь рабочих), значительном росте издержек и увеличении сроков поставок из-за проблем с логистикой.

Ожидания предприятий по спросу немного увеличились, особенно заметно в сельском хозяйстве и в секторе торговли автотранспортными средствами, что связано с прогнозируемым ростом продаж отечественных и китайских автомобилей. Газета «Коммерсантъ» отмечает, что в августовском индексе промышленного оптимизма Института Гайдара при этом, напротив, оценки текущих и ожидаемых выпуска и спроса повысились, снизившись только в части резкого роста запасов. Автор оценок Сергей Цухло при этом полагает, что последнее может быть позитивным сигналом, так как говорит о «готовности предприятий к росту спроса и поддержку текущего выпуска».

В то же время в августе ценовые ожидания компаний возросли, превысив значения 2021-2022 годов, заявили в Центробанке. Рост издержек предприятий в августе ускорился во всех отраслях, кроме электроэнергетики, больше всего его ощутили торговые компании, а также сектор транспортировки и хранения. Среди причин такой динамики руководители чаще всего отмечали подорожание сырья и материалов на фоне ослабления рубля и также существенный рост цен на горюче-смазочные материалы. Упоминали компании и об увеличении логистических издержек.

Ускорился по сравнению с прошлым месяцем и рост отпускных цен, при этом в сельском хозяйстве он отмечен впервые с августа 2022 года. Большинство российских компаний объяснили это ослаблением национальной валюты. При этом предприятия розничной торговли прогнозируют, что в следующие три месяца отпускные цены будут увеличиваться на 12,6 процента в годовом выражении. Этот показатель был выше только весной 2022 года.

Аналитики Telegram-канала MMI считают, что изменения ИБК говорят о том, что в июне-июле экономический рост, пик которого пришелся на март-май, резко замедлился. По их мнению, ужесточение регулятором денежно-кредитной политики и снижение бюджетного импульса приведут к дальнейшему снижению роста. При этом нельзя исключать начала мягкой рецессии в четвертом квартале, отметили специалисты.

Александр Исаков из Bloomberg Economics заявил, что индекс не полностью учитывает влияние на экономическую ситуацию ставки ЦБ. Он ожидает, что эффекты на уровень деловой активности — инвестиции, потребление, выпуск — станут более заметными в ближайшие месяцы. «Наш индикатор вероятности рецессий после повышения ставки вырос с 6 до 21 процента — примерно до уровня 2018 года. Это говорит о том, что прогнозы по росту на 2023–2024 годы, скорее, начнут пересматривать вниз»,— добавил экономист.

Ранее исследование Института экономической политики имени Гайдара показало, что промышленность в России столкнулась с рекордным кадровым голодом — в июле 2023 года дефицит сотрудников испытывали 42 процента предприятий. Этот показатель вырос до максимума с 1998 года. Проблема активизировалась в январе 2022 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, когда о нехватке рабочих рук заявила четверть предприятий, в текущем году дефицит начал расти из-за антироссийских санкций, растущих гособоронзаказов и частичной мобилизации.