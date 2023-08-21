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15:43, 21 августа 2023Экономика

Акции производителя российских спутников упали вслед за крушением «Луны-25»

Акции РКК «Энергия» подешевели на 20 процентов после провала миссии «Луна-25»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В начале торгов на Мосбирже в понедельник, 21 августа, акции ведущего российского производителя ракетной и космической техники РКК «Энергия» упали более чем на 20 процентов, из-за чего площадке даже пришлось запускать дискретный аукцион, пишет РБК.

Поводом для такой реакции рынка стал провал миссии «Луна-25», первой почти за полвека попытки России возобновить исследования спутника Земли. Аппарат потерпел крушение из-за перехода на нерасчетную орбиту.

«Энергия» разрабатывает и производит ракеты-носители, спутники, автоматические межпланетные станции, пилотируемые космические корабли, орбитальные станции и их модули, военные баллистические, крылатые и прочие ракеты. Компанию контролирует госкорпорация «Роскосмос», на миноритарных акционеров приходится менее пяти процентов акций.

При этом после запуска станции 11 августа бумаги РКК, напротив, сильно росли, за шесть дней они прибавили 140 процентов. Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев объяснил, что смена тенденции объясняется разочарованием, а не фундаментальными факторами. По его словам, ситуация на Мосбирже такова, что и без новостей акции третьего эшелона растут и падают на десятки процентов.

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О потере станции «Луна-25» стало известно в воскресенье, 20 августа. Связь со станцией была потеряна 19 августа, усилия специалистов возобновить ее не привели к успеху. Запуск миссии неоднократно переносили с 2015 года из-за необходимости доработки проекта.

Ранее сообщалось, что индийская автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» передала фотографии южного полюса Луны. Аппарат может совершить посадку в районе южного полюса Луны 23 августа.

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    Платон Щукин
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