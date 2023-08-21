Индийский «Чандраян-3» передал фото южного полюса Луны

ISRO опубликовала сделанные станцией «Чандраян-3» фото южного полюса Луны

Индийская автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» передала фотографии южного полюса Луны. Снимки опубликовала Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что изображения сделаны камерой Lander Hazard Detection and Avoidance Camera (LHDAC), которая поможет определить безопасную зону посадки без глубоких траншей или валунов.

Аппарат может совершить посадку в районе южного полюса Луны 23 августа. 20 августа посадочный модуль миссии «Чандраян-3» совершил последний маневр по снижению орбиты и замедлению.

ISRO запустила ракету-носитель Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mk III со станцией «Чандраян-3» с луноходом на борту в июле. В Индии планируют осуществить мягкую посадку на поверхность Луны, продемонстрировать работу ровера на поверхности спутника Земли и провести ряд научных экспериментов.

Ранее в августе в «Роскосмосе» сообщили, что российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью и прекратила существование.