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12:06, 20 августа 2023Наука и техника

«Роскосмос» заявил о крушении «Луны-25»

«Роскосмос»: «Луна-25» столкнулась с поверхностью и прекратила существование

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25», по предварительным данным, потерпела крушение. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передает ТАСС.

Там уточнили, что связь с «Луной-25» была потеряна 19 августа около 14:57 по московскому времени. После этого в течение двух дней специалисты пытались найти аппарат и восстановить связь с ним, однако их усилия успехом не увенчались.

«В связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — заявили в госкорпорации.

Как подчеркнули в «Роскосмосе», в ближайшее время будет сформирована межведомственная комиссия, которая займется выяснением причин крушения аппарата.

Первая в истории современной России лунная миссия стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя три дня, 14 августа, станция передала первые снимки из космоса. Однако 19 августа «Роскосмос» сообщил, что на борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация. Из-за сбоя не удалось перейти на предпосадочную орбиту с нужными параметрами.

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    Варвара Кошечкина
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