На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация

На борту «Луны-25» произошел сбой при попытке перехода на предпосадочную орбиту

На борту российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» произошла нештатная ситуация — сбой не позволил выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом журналистам сообщили в «Роскосмосе».

«Сегодня в соответствии с программой полета АМС "Луна-25", в 14:10 мск был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что специалисты центрального управления анализируют ситуацию. В настоящее время они пытаются выяснить, что спровоцировало неполадку, и готовят новый план действий.

Ранее сообщалось, что «Луна-25» успешно вышла на орбиту естественного спутника Земли. Все системы АМС работали штатно, а связь с ней была устойчивой. 14 августа в «Роскосмосе» рассказали, что станция передала первые снимки из космоса. На кадрах были видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и Луны.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» стартовала 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный.