Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:45, 19 августа 2023Наука и техника

На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация

На борту «Луны-25» произошел сбой при попытке перехода на предпосадочную орбиту

Фото: Григорий Сысоев РИА Новости

На борту российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» произошла нештатная ситуация — сбой не позволил выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом журналистам сообщили в «Роскосмосе».

«Сегодня в соответствии с программой полета АМС "Луна-25", в 14:10 мск был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что специалисты центрального управления анализируют ситуацию. В настоящее время они пытаются выяснить, что спровоцировало неполадку, и готовят новый план действий.

Материалы по теме:
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

Ранее сообщалось, что «Луна-25» успешно вышла на орбиту естественного спутника Земли. Все системы АМС работали штатно, а связь с ней была устойчивой. 14 августа в «Роскосмосе» рассказали, что станция передала первые снимки из космоса. На кадрах были видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и Луны.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» стартовала 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация

    Россиянин попытался пронести на борт самолета во Владивостоке боевую гранату

    Стоматолог высказался относительно необходимости удаления зубов мудрости

    «Урал» стал лидером РПЛ

    Швеция и Украина начали сотрудничать по выпуску боевых машин пехоты

    Терапевт назвала оптимальное время для тренировок в жаркую погоду

    В Twitter уберут черный список

    Число отравившихся шаурмой жителей российского города резко выросло

    Украине предрекли исчезновение без поддержки НАТО

    Россиянам назвали способ наладить личную жизнь при плотном графике работы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости