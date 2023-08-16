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15:50, 16 августа 2023Наука и техника

Российская лунная станция вышла на орбиту спутника Земли

Российская станция «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли

Фото: Ganapathy Kumar / Unsplash

Российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что все системы АМС работают штатно, а связь с ней устойчивая. Также проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и АМС «Луна-25» стартовала 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный. Эта станция стала первой в истории современной России научной миссией к естественному спутнику Земли.

14 августа в «Роскосмосе» сообщили, что «Луна-25» передала первые снимки из космоса. На кадрах видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и Луны.

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    Даниил Иринин
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