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11:17, 21 августа 2023Среда обитания

Пенсионерка из российского города лишилась жилья и денег из-за мошенников

Пенсионерка из Архангельска продала квартиру из-за мошенников

Фото: Andreea Popa / Unsplash

Пенсионерка из Архангельска доверилась мошенникам и лишилась имущества. Она продала жилье и отдала недоброжелателям деньги, сообщает агентство «Беломорканал».

Впервые аферисты связались с 65-летней жительницей российского города в январе. Один из них представился сотрудников службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги со счетов женщины. Пенсионерка ранее слышала о такой схеме мошенничества, однако все равно поверила звонившему.

Пострадавшая получала звонки до апреля, за это время мошенники убедили ее взять три кредита в разных банках на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Кроме того, женщина продала свою квартиру за 4,5 миллиона рублей. Все полученные средства она перевела на счета собеседников. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

В августе россиянка обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и начали выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что чаще всего мошенникам верят люди из уязвимых социальных категорий. В том числе это пожилые и одинокие граждане, а также собственники с зависимостями, психическими заболеваниями и инвалидностью.

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    Александра Качан
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