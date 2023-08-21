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11:44, 21 августа 2023Среда обитания

Богатые страны обвинили в попытке создания новой формы колониализма

Debt Justice: бедные страны вынуждены инвестировать в проекты по добыче топлива

Фото: Kevin Harris / Unsplash

Специалисты британской благотворительной организации Debt Justice обвинили богатые страны в попытке создать новую форму колониализма. Они назвали проблемой то, что более бедные государства вынуждены инвестировать в проекты по добыче ископаемого топлива для погашения долгов. Об этом сообщает The Guardian.

В организации пришли к выводу, что более бедные страны берут в долг у богатых государств, а для погашения задолженности должны инвестировать в проекты, связанные с ископаемым топливом, использование которого вредит окружающей среде. В стране Суринам заявили, что задолженность оказалась настолько высокой, что они пытаются погасить ее всеми возможными способами.

«Реальность такова, что это новая форма колониализма — мы поменяли одного правителя на правление наших кредиторов, которые в большинстве случаев уже владеют тем, что принадлежит нам. Разница в том, что на этот раз мы подписали сделку сами», — заявили в местной группе гражданского общества Projekta.

В июне 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развитые страны согласовали выплату развивающимся государствам 100 миллиардов долларов в рамках борьбы с последствиями глобального потепления.

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    Нина Ташевская
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