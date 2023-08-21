Роскомнадзор попытался купить оборудование для контроля связи и не смог

Роскомнадзор не нашел желающих продать ему оборудование для контроля связи

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) признало несостоявшимися две закупки оборудования для контроля радиочастотного спектра из-за того, что ни одного желающего продать ему устройства не нашлось. Об этом со ссылкой на данные ГРЧЦ пишут «Ведомости».

На портале госзакупок условия обоих аукционов были размещены в конце апреля. Один из них стоимостью 777,2 миллиона рублей предполагал поставку подвижных технических комплексов радиоконтроля на 22 автомобилях для работы в Крыму. Речь идет о микроавтобусах с отдельной кабиной водителя, техническим блоком и отсеком для работы двух операторов.

Вторая закупка стоимостью 208,4 миллиона рублей подразумевала поставку стационарного малогабаритного технического комплекса радиоконтроля. Помимо аппаратно-программных средств, тендер включал в себя мачтовое оборудование и термошкаф, оборудованный системами кондиционирования, пожаротушения и сигнализации.

После 18 мая, когда обе заявки были признаны несостоявшимися, подобных закупок ГРЧЦ не объявлял. Как объяснил представитель структуры, соответствующее оборудование используют для поиска нарушений при использовании радиочастот, радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.

Гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» юрист Дмитрий Галушко объяснил, что ранее поставщиком оборудования такого типа выступала компания Rohde-Schwarz, но из-за санкций сотрудничество было разорвано. Эксперт не смог предположить, где Россия сможет достать его аналог.

В свою очередь, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель указал, что признание тендера несостоявшимся делает возможным закупку у единственного поставщика, который сможет сам определять условия, в том числе финансовые. Собеседник в одном из операторов цифрового телевидения отметил, что в апрельской заявке ГРЧЦ было слишком много второстепенных условий, которые исключали закупку у российских вендоров.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2023 года в России стали реже приобретать автомобили Lada и УАЗ на госзакупках. Траты на продукцию «АвтоВАЗа» и УАЗа упали на четверть, несмотря на рост цен на них за последний год.