В России стали реже покупать Lada и УАЗ на госзакупках

«Контур.Торги»: расходы на госзакупки Lada и УАЗ сократились на 25% и 24%

В первой половине 2023 года в России стали реже приобретать автомобили Lada и УАЗ на госзакупках. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Торги» сообщает РИА Новости.

За полугодие сумма трат на продукцию «АвтоВАЗа» сократилась с 677 миллионов до 504 миллионов рублей (минус 25 процентов). Расходы на покупку УАЗ также снизились с 692 миллионов до 523 миллионов рублей (минус 24 процента).

Лидером среди отечественных производителей по сумме госзакупок стал ГАЗ — продажи бренда уменьшились только на два процента, до 1,37 миллиарда рублей. Всего расходы на приобретение автомобилей отечественных брендов упали до 2,4 миллиарда рублей (минус 13 процентов). При этом общие траты на госзакупки машин увеличились до 78,1 миллиарда рублей (плюс 28 процентов), несмотря на сокращение числа покупок на 9,4 процента.

В начале августа президент России Владимир Путин заявил, что все чиновники должны пересесть на отечественные автомобили. По словам главы государства, использование продукции российского автопрома госслужащими позволит улучшить ее качество.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что переход на отечественные машины произойдет не сразу, так как утилизировать транспорт, на котором чиновники сейчас передвигаются, никто не будет. Автомобили поменяют на отечественные, когда они будут изношены, пояснил официальный представитель Кремля.

