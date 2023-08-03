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14:56, 3 августа 2023Экономика

Песков оценил возможность пересесть на российский автомобиль

SHOT: Песков допускает, что начнет ездить на российском автомобиле

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков может начать ездить на автомобиле российского производства, если ему такой предоставят. Об этом он рассказал Telegram-каналу SHOT.

«Мы люди служивые. Какие дадут, на том и будем ездить», — ответил он на вопрос журналистов о возможности пересесть на отечественный автомобиль по поручению главы государства. По его словам, чиновники сами не выбирают себе автомобили, поскольку решение принимают другие люди.

Песков также добавил, что переход госслужащих на отечественные машины произойдет не сразу, поскольку «никто не будет утилизировать» транспорт, на котором чиновники сейчас передвигаются. Автомобили поменяют на отечественные, когда они будут изношены, объяснил официальный представитель Кремля.

Перевести чиновников на российские автомобили потребовал президент Владимир Путин. Несмотря на то что такое средство передвижения будет «поскромнее», глава государства не видит в этом ничего страшного. Он также считает, что упор на закупки иномарок для госслужащих должен быть «абсолютно исключен».

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    Мария Грушко
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