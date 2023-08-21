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19:22, 21 августа 2023Экономика

Россия запретила поставку яблок и груш из Новой Зеландии

Россия запретила поставку новозеландских яблок из-за монилиозной гнили

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Globallookpress.com

Россельхознадзор запретил поставку в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии. Причиной такого решения стало выявление в них бурой монилиозной гнили, которая является карантинной для ЕАЭС, говорится в сообщении на сайте ведомства.

При заносе болезни в Россию экономический ущерб от потери урожая и борьбы с вредителем может достигнуть девяти миллиардов рублей. Гриб поражает яблоню, грушу, черешню, вишню, абрикос, хеномелес, нектарин, персик, алычу, сливу, мушмулу, айву, боярышник, кизил и виноград.

Возбудитель вызывает ожог цветков и листьев, что снижает продуктивность растений, а зараженные плоды загнивают и мумифицируются. Серьезным фактором является и длительный латентный период, когда зараженные плоды гниют не сразу, а только при хранении, транспортировке или уже у конечного потребителя.

В мае Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края обратилась в Минсельхоз с просьбой увеличить поддержку производителей для борьбы с дешевым импортом. Они подсчитали, что для обеспечения конкуренции с лидерами рынка (Молдавия, Сербия, Турция) необходимо 15 миллиардов рублей. Только в этом случае можно будет достигнуть цифр по самообеспеченности фруктами и ягодами, которые заложены в доктрине продовольственной безопасности России, в противном случае собственное производство продолжит падать.

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    Платон Щукин
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