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13:40, 19 мая 2023Экономика

Российские садоводы попросили о помощи

Российские садоводы попросили 15 миллиардов рублей для конкуренции с импортом

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Для достижения самообеспеченности фруктами и ягодами на уровне 60 процентов, что предусмотрено доктриной продовольственной безопасности России, государство должно компенсировать садоводам часть затрат на производство. Такая просьба содержится в письме Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, которое в начале мая было направлено в Минсельхоз, сообщают «Ведомости».

Авторы обращения подсчитали, что им необходима помощь на сумму около 15 миллиардов рублей. Без нее увеличению производства мешают как рост затрат, так и снижение интереса инвесторов. За последние пять лет расходы выросли на 60 процентов, а цена в опте — на 33 процента, и поднять ее мешает конкуренция с более дешевым импортом.

Основными поставщиками в Россию являются Молдавия, доля которой составляет 30 процентов, Сербия (18 процентов) и Турция (16 процентов). Доля российских компаний на рынке не превышает 45 процентов. При этом в последние два года собственное производство неуклонно падает, а импорт продолжает увеличиваться.

Себестоимость российской продукции растет из-за необходимости повышать зарплаты, из-за повышения цен на средства защиты растений, удобрения и топливо. Для роста отрасли необходима поддержка от государства по 10 рублей на каждый килограмм продукции.

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Нынешние меры поддержки (субсидирование закладки садов и ухода за ними), говорится в письме, не в состоянии исправить дисбаланс. Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий отметила, что эффективной такую меру считать нельзя, так как слишком часто недобросовестные компании хотят только получить субсидии, а дальше судьба насаждений их не интересует. Так, с 2013 по 2021 год было заложено 126,7 тысячи гектаров новых насаждений, но площадь садов выросла только на 12 тысяч гектаров.

Летом 2021 года ассоциация обращалась в Россельхознадзор с просьбой усилить контроль за дешевыми иностранными яблоками, которые угрожают спросу на российскую продукцию.

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Платон Щукин
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