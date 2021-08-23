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Российские садоводы рассказали о вреде иностранных яблок

Российские садоводы попросили Россельхознадзор проверять и запрещать импорт яблок
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Фото: Matheus Cenali / Unsplash

В Россельхознадзор поступило обращение от российских садоводов с просьбой усилить контроль за дешевыми иностранными яблоками, которые угрожают спросу на отечественную продукцию. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

Союзы «Садоводы Кубани», «Садоводы Дагестана», Ассоциация садоводов России и Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края попросили главу ведомства Сергея Данкверта обратить внимание, что зачастую иностранная продукция вреднее российской, так как при ее производстве используется большее количество пестицидов и химикатов.

Глава «Садоводов Кубани» Николай Щербаков уточнил, что в некоторых странах яблоки обрабатывают пестицидами и химикатами до 50 раз, а в России — в 1,5-2 раза меньше. Кроме того, там могут использовать запрещенные в России препараты.

Авторы письма предлагают тщательнее проверять импорт, чтобы в случае нарушений запрещать ввоз продукции от конкретных предприятий. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков заметил, что в настоящее время Россельхознадзор не проводит таких проверок, а поставщики этим пользуются.

В ведомстве подтвердили, что в ряде случаев импортеры превышают допустимые нормы по пестицидам и агрохимикатам. Можно было бы контролировать производство на местах, но для этого нужны специальные соглашения между странами. В настоящее время проект такого документа лучше всего проработан с Азербайджаном.

Эксперты считают, что российские власти не пойдут на ограничение импорта яблок, потому что это приведет к росту цен в магазинах. В Минсельхозе также заметили, что любые меры в этом направлении требуют тщательной оценки воздействия на рынок. Вместо этого для поддержания спроса на отечественную продукцию приоритетом там видят строительство плодохранилищ, чтобы яблоки можно было пускать на продажу в межсезонье.

В июле те же ассоциации направляли обращение к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на поставки яблок, чтобы не допустить банкротств в отрасли. Основной проблемой они называли продукцию из Молдавии и Ирана, с которой российские компании не выдерживают конкуренцию.

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