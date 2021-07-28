Дешевые импортные яблоки стали проблемой России

Российские садоводы предупредили о рисках срыва программы импортозамещения и массовых банкротств в отрасли из-за дешевой продукции из-за рубежа. Серьезной проблемой стали яблоки, в первую очередь из Ирана и Молдавии, пишет «Коммерсантъ».

Руководители союза «Садоводы Кубани», Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, союза «Садоводы Дагестана» и Ассоциации садоводов России направили обращение в адрес премьера Михаила Мишустина с просьбой ввести сезонные квоты на импорт плодов. Конкуренцию с ними российские производители не выдерживают.

Как говорится в обращении, в нынешнем году взлетели цены на удобрения, тару, горюче-смазочные материалы. В результате себестоимость производства яблок в стране выросла в полтора раза.

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А вместе с тем отпускная цена на черешню и яблоки летнего созревания упала вдвое год к году. Себестоимость производства яблок в России составляет 30 рублей за килограмм, но в опте яблоки уходят по 15–25 рублей.

Глава «Садоводов Кубани» Николай Щербаков предложил в сезон активного сбора и реализации яблок ограничить их импорт на 40 процентов от потребления. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отметил, что эта мера действительно поможет, но приведет к росту цен в магазинах. Именно поэтому, считает он, власти проигнорируют просьбу садоводов.

В Минсельхозе, комментируя письмо, обратили внимание на то, что ограничение импорта требует тщательной оценки воздействия на рынок не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и в плане сохранения стабильного уровня цен.

Ранее сообщалось, что в России цены на бананы достигли уровня 2016 года и обновили пятилетний максимум. Причинами стали падение курса рубля и рост транспортных расходов.