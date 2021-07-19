В Белоруссии начали давить огурцы машинами

В белорусском городе Ольшаны местные фермеры начали давить огурцы машинами. Таким образом они протестуют против низкой закупочной цены, не покрывающей затраты на производство. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале «Першы Рэгіён».

В видеоролике его автор не раз повторяет, что огурцы закупают по десять белорусских копеек (почти три российских рубля) за килограмм, а после того, как раздавливает овощи, говорит, что в таком виде согласен продавать их по закупочной цене.

В первом случае по огурцам проехал микроавтобус Mercedes, а во втором — фура. При этом местные жители пытались собрать огурцы, пока их не раздавили.

Как отмечает портал, Ольшаны считаются огуречной столицей Белоруссии, и еще неделю назад закупочные цены были в четыре раза выше. Между тем в Бресте (город находится в Брестской области) на рынках килограмм огурцов продают по цене 1-1,5 белорусских рубля за килограмм (30-45 российских рублей).

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика намерена компенсировать весь ущерб от западных санкций за счет России. Также на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог назвать объем кредитной поддержки Минску, заметив, что точные параметры еще следует уточнить.