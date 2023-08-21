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08:54, 21 августа 2023Силовые структуры

Пассажир дважды ударил ножом водителя маршрутки в российском регионе

В Барнауле водителя маршрутки дважды ударил ножом пассажир, его задержали

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Барнауле во время конфликта пассажир дважды ударил ножом 46-летнего водителя маршрутного автобуса № 65. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался 58-летний местный житель. Устанавливаются обстоятельства.

О произошедшем стало известно полиции после звонка 22-летнего прохожего. Молодой человек сообщил об обнаружении на шоссе Ленточный бор мужчину с ножевыми ранениями. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Приморье отец ранил ножом 17-летнего сына, который заступился за мать.

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    Илона Палей
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