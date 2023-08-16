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10:09, 16 августа 2023Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на защищавшего свою мать сына

В Приморье отец ранил ножом 17-летнего сына, который заступился за мать

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Приморском крае местный житель напал с ножом на 17-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 августа в больницу Михайловского района поступил подросток с ранением живота. Выяснилось, что пьяный отец ссорился с сожительницей из-за ревности. А юноша хотел защитить мать, тогда обвиняемый ударил его кухонным ножом.

По факту произошедшего возбуждено дело. Следователи назначили ряд экспертиз и провели осмотр места происшествия. Нападавшего задержали, решается вопрос о его аресте.

Ранее на Камчатке 19-летний юноша ударил ножом подростка из-за ревности.

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    Екатерина Власова
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