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11:58, 15 августа 2023Силовые структуры

Молодой россиянин напал с ножом на школьника из-за девушки

На Камчатке 19-летний юноша ударил ножом подростка из-за ревности

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Камчатском крае суд рассмотрит дело 19-летнего местного жителя, напавшего с ножом на 14-летнего подростка из-за девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне фигурант в многоэтажном доме на улице Молчанова дрался со школьником из-за ревности к их общей знакомой. В какой-то момент обвиняемый достал нож и вонзил его в живот оппонента.

Отмечается, что подростка госпитализировали, а в отношении нападавшего возбудили дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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    Екатерина Власова
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