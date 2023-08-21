РБК: российские инвалиды пожаловались на массовую задержку выплат и компенсаций

Российские инвалиды пожаловались на массовую задержку выплат и компенсаций. Об этом заявила председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко, ее слова приводит РБК.

Согласно заявлению Клочко, люди с ограниченными возможностями сталкиваются с задержками начисления средств на электронные сертификаты для покупки средств реабилитации — коляски и ходунки, а также для компенсации самостоятельной их покупки.

Как отметила общественный деятель, в российском законодательстве отсутствует указание четких сроков, в которые средства должны поступать на электронные сертификаты.

Также на задержки с начислением выплат пожаловались и во Всероссийском обществе инвалидов. Упоминание о возможных задержках содержится в Telegram-канале общества.

В случае несвоевременных выплат общественники посоветовали россиянам жаловаться не только в Соцфонд, но и в прокуратуру.

Ранее россиянам напомнили о дополнительных выплатах к пенсии.