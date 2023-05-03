Россиянам напомнили о дополнительных выплатах к пенсии

Юрист Соловьев: вышедшим на пенсию до 2015 года россиянам положена надбавка за двух детей

Юрист Иван Соловьев напомнил россиянам о дополнительных выплатах к пенсии. В интервью агентству «Прайм» он рассказал, что вышедшие на заслуженный отдых до 1 января 2015 года граждане смогут получить надбавку за воспитание детей.

Чтобы получить данную надбавку, нужно обратиться в Соцфонд или в МФЦ, подчеркнул специалист. Перед этим необходимо заполнить заявление на портале Госуслуг или через «Почту России».

Надбавку будут начислять тем россиянам, кто вырастил двух и более детей, но при этом в этот период их воспитания не работал, а на данный момент имеет только минимальные стаж и пенсию.

«Тем, кто в период декрета не прерывал работу или получал доходы больше среднего уровня и имеет солидный стаж, обращаться за надбавкой может быть просто невыгодно», — также уточнил юрист.

Пенсионный коэффициент повышается в зависимости от порядка рождения детей и длительности срока ухода за ними. При первом ребенке за один год начисляется 1,8 балла, а за полтора — уже 2,7 балла. Размер надбавки рассчитывается индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств и трудовой биографии работника.

Ранее сообщалось, что с начала мая в России изменились правила перевода пенсий и социальных выплат. «Почта России» стала единственной организацией, которая может доставлять наличные на дом. До этого россияне могли пользоваться услугами альтернативных частных компаний. Также гражданам будет доступна возможность изменить форму перечисления социальных выплат на безналичную форму и получать деньги на карту «Мир».

27 апреля член Общественной палаты, юрист Вадим Виноградов назвал способы определить недоплату пенсии. По его словам, в этой ситуации необходимо четко разобраться: произошла ошибка в расчетах самого пенсионера или выплата действительно должна быть больше.