Юрист назвал способы определить недоплату пенсии

Юрист Виноградов рассказал, что недоплата пенсии возможна при наличии ошибок в документах

Член Общественной палаты, юрист Вадим Виноградов назвал способы определить недоплату пенсии. В этой ситуации необходимо четко разобраться: произошла ошибка в расчетах самого пенсионера или выплата действительно должна быть больше, отметил эксперт в интервью агентству «Прайм».

«Ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за работника в Пенсионный фонд (с 1 января 2023 года — в Социальный фонд) или вносил их в меньшем размере», — объяснил Виноградов.

По его словам, если такой факт будет установлен, то работнику или пенсионеру нужно обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны, заверил юрист.

Специалист также порекомендовал россиянам еще до заслуженного отдыха регулярно контролировать состояния индивидуального лицевого счета, чтобы в будущем быть уверенным в правильности всех начислений. Речь идет о документе, который содержит все сведения о трудовом стаже, пенсионных накоплениях и баллах.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что в России существует множество выплат, которые носят заявительный характер. Каждый гражданин должен знать о своих правах и сам подавать документы для получения пособия. Среди таких малоизвестных выплат (разовых и постоянных) экономист выделил пособия на детей или дополнительные выплаты для пенсионеров.

В частности, пожилые люди могут получить выплаты по достижении юбилея в официальном браке в течение 50 лет и более — пособие составит от 10 до 30 тысяч рублей. Если при выходе на пенсию у гражданина на иждивении есть малолетние дети, то ему также могут быть назначены дополнительные ежемесячные выплаты.