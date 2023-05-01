В России изменились правила выплаты пенсий

С 1 мая 2023 года социальные выплаты наличными доставляет только «Почта России»

С начала мая в России изменились правила перевода пенсий и социальных выплат. «Почта России» стала единственной организацией, которая может доставлять наличные на дом. До этого россияне могли пользоваться услугами альтернативных частных компаний.

Изменения коснулись не только пенсий, но и прочих льгот, например, компенсаций на ЖКУ и услуги связи или выплат из материнского капитала. Всех получателей пособий, которые ранее доставляли частные фирмы, перевели на обслуживание в организации федеральной почтовой связи. Также россиянам будет доступна возможность изменить форму перечисления социальных выплат на безналичную форму и получать деньги на карту «Мир». «Если вы получаете пенсию или пособия на дому, то ничего не изменится. В положенный срок их точно так же, как и раньше, будет доставлять сотрудник "Почты России"», — уточнила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Госдума приняла законопроект о передаче «Почте России» исключительных прав на доставку наличных пенсий в марте 2023 года. Эта мера должна сократить расходы на обслуживание жителей сельской и труднодоступной местности. Также новые правила позволят обеспечить гарантированное и бесперебойное получение выплат на всей территории страны.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций устанавливается в России каждый год на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2023 году коэффициент индексации составил 11,19. Она затронула более 40 мер соцподдержки. В их числе — выплаты инвалидам, ветеранам, Героям СССР, РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Помимо них увеличили единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ним.