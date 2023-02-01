В России выросли социальные выплаты

В России на 11,9 процента выросли социальные выплаты ветеранам и инвалидам

В России с 1 февраля выросли некоторые категории социальных выплат — пособия, которые не привязаны к минимальному размеру оплаты труда и не были увеличены в январе, проиндексировали на 11,9 процента. Соответствующие меры предусмотрены постановлением правительства.

Как поясняли в Минфине, индексация затронула более 40 мер соцподдержки. В их числе — выплаты инвалидам, ветеранам, Героям СССР, РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Кроме того, выросли отдельные пособия для семей с детьми — например, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ним.

Также в стране проиндексировали размер федерального материнского капитала. Выплата на первого ребенка увеличится до 586,9 тысячи рублей. Сумма на второго ребенка вырастет до 775,6 тысячи рублей, если до его появления права на материнский капитал не возникало.

В России ежегодно с 1 февраля устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2023 году коэффициент индексации составил 11,19 в соответствии с фактическим уровнем инфляции по итогам 2022 года.