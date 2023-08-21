BMW и Audi ограничили работу своих онлайн-сервисов в России

«Известия»: BMW и Audi ограничили работу своих онлайн-сервисов в России

Автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом пишут «Известия».

Теперь владельцы машин этих марок не могут получить доступ к истории техобслуживания. Также стали недоступны новые версии прошивок машин.

Издание пишет, что сервисы пытаются найти выход из сложившейся ситуации. В частности, некоторые дилерские центры получают запрещенное ПО по неким «альтернативным каналам», другие же занялись созданием собственных программ.

14 августа Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего ПО. В пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России «МБ рус» заявили, что это может привести к росту сроков ремонта. При этом в компании заверили, что собираются обслуживать машины с помощью «накопленного опыта и знаний».