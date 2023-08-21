Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
04:45, 21 августа 2023Экономика

BMW и Audi ограничили работу своих онлайн-сервисов в России

«Известия»: BMW и Audi ограничили работу своих онлайн-сервисов в России

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом пишут «Известия».

Теперь владельцы машин этих марок не могут получить доступ к истории техобслуживания. Также стали недоступны новые версии прошивок машин.

Издание пишет, что сервисы пытаются найти выход из сложившейся ситуации. В частности, некоторые дилерские центры получают запрещенное ПО по неким «альтернативным каналам», другие же занялись созданием собственных программ.

14 августа Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего ПО. В пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России «МБ рус» заявили, что это может привести к росту сроков ремонта. При этом в компании заверили, что собираются обслуживать машины с помощью «накопленного опыта и знаний».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Группам БРИКС и G7 предрекли соперничество

    Китай поддержал идею расширения БРИКС

    Назван способ высказать партнеру замечания об интиме и не обидеть его

    Набожный христианин обвинил массажистку в домогательствах

    Трамп отказался от участия в дебатах с республиканцами перед выборами президента

    Бывший пленный рассказал о вымогательстве СБУ

    В программе доктора Мясникова развеяли популярный миф о меде

    BMW и Audi ограничили работу своих онлайн-сервисов в России

    Облака на Нептуне исчезли из-за солнечной активности

    «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости