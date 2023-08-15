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11:34, 15 августа 2023Экономика

Назван способ получить доступ к программному обеспечению Mercedes

Автоэксперn: дилеры могут скачивать программное обеспечение Mercedes офлайн

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские дилеры после ограничения доступа к программному обеспечению (ПО) Mercedes-Benz могут скачивать файлы офлайн или подключаться к программе через IP-адреса других стран, рассказал радиостанции «Говорит Москва» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Эксперт отметил, что ранее доступ к ПО Mercedes, скачивая файлы, получали «серые» дилеры. Однако с таким методом есть проблемы — по мере обновления «прошивок» более старые версии обновления будут работать хуже. По словам Кадакова, чем новее автомобиль, тем сложнее будет пользоваться устаревшим ПО.

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Попытки же подключиться к ПО через IP-адреса других стран не всегда приводят к успеху, заявил Кадаков. Эксперт предложил третий вариант — обратиться напрямую в компании, которые разрабатывают программное обеспечение. Он указал, что у организаций, в том числе в Китае, есть доступ к базам данных как Mercedes, так и BMW, и других компаний. При этом неизвестно, согласятся ли эти организации работать с российскими дилерами.

Еще один вариант — проводить техобслуживание автомобилей в других странах. Этот способ также может не сработать, поскольку компании могут узнать, что машина продана в России.

Ранее 14 августа Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего ПО. В пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России «МБ рус» заявили, что это может привести к росту сроков ремонта. При этом в компании заверили, что собираются обслуживать машины с помощью «накопленного опыта и знаний». Mercedes-Benz перестала поставлять в Россию автомобили и приостановила их производство в стране в марте 2022 года.

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    Мария Черкасова
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