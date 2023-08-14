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05:55, 14 августа 2023Экономика

Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения

«Известия»: Mercedes-Benz окончательно отключила дилеров в России от своего ПО

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Концерн Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения (ПО). Об этом пишут «Известия».

Как уточнило издание со ссылкой на представителей компании и пресс-службу дистрибьютора Mercedes-Benz в России «МБ рус», в некоторых случаях это приведет к росту продолжительности ремонта. Представители компании уточнили, что организация намерена ремонтировать и обслуживать автомобили будут с помощью «накопленного опыта и знаний».

Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на территории России и поставки авто в страну 3 марта 2022 года. Тогда в сообщении отмечалось, что решение будет в силе «до дальнейшего уведомления». Завод в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья) был открыт в апреле 2019 года.

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    Марина Совина
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