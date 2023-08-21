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20:08, 21 августа 2023Забота о себе

Гинеколог предупредила об опасности длительных менструаций

Гинеколог Селихова: длительные менструации могут быть признаком кисты яичника

Фото: Cottonbro Studio / Pexels

Меноррагия (длительные и обильные менструации) может быть признаком кисты яичника и ряда других серьезных заболеваний, заявила врач акушер-гинеколог Мария Селихова. О потенциальной опасности этого состояния она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Селиховой, о меноррагии можно говорить, если продолжительность цикла составляет более семи дней, а прокладка емкостью три капли полностью заполняется за один-два часа. Также при этом диагнозе в выделениях могут присутствовать сгустки размером три сантиметра и более.

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Особую опасность меноррагия представляет для женщин с синдромом поликистозных яичников, миомой матки, инсулинорезистентнотью или диабетом второго типа, утверждает Селихова.

Как сообщила врач, меноррагия может указывать на развитие злокачественных образований, например, полипов или гиперплазии эндометрия, рака шейки матки или тела матки, кисты яичника. Кроме того, продолжительные и обильные менструации являются одним из признаков нарушенной маточной и внематочной беременности.

При этом даже если меноррагия не свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, то она все равно опасна, так как снижает качество жизни и приводит к развитию анемии, отметила Селихова.

Если меноррагия наблюдается в течение нескольких месяцев – это уже хроническая анемия. Меноррагия — это симптом неблагополучного состояния органов малого таза.

Мария Селихова врач акушер-гинеколог

Ранее британская акушерка и автор книг по женской физиологии Мария Луиз назвала неочевидные симптомы беременности. По ее словам, одним из признаков может быть тяга к вредной пище.

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    Наталья Обрядина
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