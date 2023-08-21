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01:35, 21 августа 2023Россия

Раскрыты подробности исчезновения двухлетней девочки в Петербурге

«Фонтанка»: двухлетняя девочка потерялась во время прогулки с сожителем матери

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В полицию с заявлением о пропаже двухлетней девочки в Санкт-Петербурге обратилась ее мать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Женщина рассказала, что ребенок исчез около жилого дома на проспекте Маршала Блюхера в Красногвардейском районе города. В момент пропажи на девочке была надета сиреневая кофта, джинсы, фиолетовые кроссовки и розовая панама.

Издание «Фонтанка» выяснило, что ребенок потерялся во время прогулки с сожителем матери. Предположительно, он был нетрезв.

Об исчезновении девочки сообщалось ранее 21 августа. К поискам, помимо оперативных служб, привлечены волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

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    Марина Совина
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