Раскрыты подробности исчезновения двухлетней девочки в Петербурге

«Фонтанка»: двухлетняя девочка потерялась во время прогулки с сожителем матери

В полицию с заявлением о пропаже двухлетней девочки в Санкт-Петербурге обратилась ее мать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Женщина рассказала, что ребенок исчез около жилого дома на проспекте Маршала Блюхера в Красногвардейском районе города. В момент пропажи на девочке была надета сиреневая кофта, джинсы, фиолетовые кроссовки и розовая панама.

Издание «Фонтанка» выяснило, что ребенок потерялся во время прогулки с сожителем матери. Предположительно, он был нетрезв.

Об исчезновении девочки сообщалось ранее 21 августа. К поискам, помимо оперативных служб, привлечены волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».