В Киеве задержали мужчину за поджог машин военнослужащих

Полиция Киева задержала мужчину за поджог 12 машин военнослужащих

В Киеве задержали мужчину, который устроил поджог 12 машин военнослужащих. Об этом сообщает управление Национальной полиции в городе Киеве.

«Нарушитель собственноручно изготавливал самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобили военных. Оперативники уголовного розыска столичного главка разоблачили мужчину при попытке уничтожить 13-е транспортное средство», — говорится в сообщении.

Мужчина объяснил свои действия негативным отношением к военным. Его обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога») Уголовного кодекса Украины.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу города Очаков Николаевской области, которая, как считают в ведомстве, следила за передвижениями президента страны Владимира Зеленского.