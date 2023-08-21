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13:03, 21 августа 2023Силовые структуры

Машина попала под поезд в попытке уйти от преследования ДПС в российском регионе

Попадание под поезд уходящей от погони под Хабаровском машины попало на видео

Кадр: Telegram-канал «112»

В Хабаровском крае поезд протаранил машину, которая пыталась уйти от преследования ДПС. Видео инцидента публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как к машине, которой преградил дорогу проходящий состав, приближается полицейский. В то время, когда он попытался открыть пассажирскую дверь, водитель начал движение и уперся в движущиеся вагоны. Машину тут же помяло, протащило несколько метров и отбросило в кювет. Водителя задержали. Сообщается, что он пытался скрыться от инспекторов, которые попросили показать документы.

Ранее были раскрыты детали полицейской погони за Porsche Cayenne в Екатеринбурге.

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    Илона Палей
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